In der ⁠Türkei haben Sicherheitskräfte 115 mutmassliche ⁠Mitglieder der Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) festgenommen. ‌

Sie stehen im Verdacht, Anschläge auf Weihnachts- und Neujahrsfeiern geplant zu haben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Istanbul mit.

Die istanbuler Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme von 137 mutmasslichen Mitgliedern der Organisation Islamischer Staat (IS) an. 115 von ihnen wurden am Donnerstag in Polizeigewahrsam genommen.

In einer Erklärung gab die Staatsanwaltschaft an, sie habe «aufgrund von Informationen gehandelt, die darauf hindeuteten, dass die Terrororganisation IS Anschläge während der Weihnachts- und Neujahrsfeierlichkeiten plante».

Legende: An Orten wie in Istanbul sollen die IS-Mitglieder Anschläge geplant haben. Keystone/ERDEM SAHIN

Die Istanbuler Polizei habe Informationen erhalten, dass IS-Mitglieder insbesondere Anschläge auf Nicht-Muslime in der Türkei ⁠geplant hätten, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Polizei habe bei Razzien an ‌124 Orten ‍in Istanbul ​mehrere Pistolen und Munition beschlagnahmt.