Die katholische Kirche Kanadas will Opfer von Internaten oder deren Hinterbliebene unterstützen.

Sie hat umgerechnet gut 20 Millionen Franken gesprochen.

Im Sommer waren in ganz Kanada mehr als 1000 Gräber von ehemaligen Heimkindern entdeckt worden.

Viele der Schul- und Missionsheime wurden von der katholischen Kirche betrieben.

Die Mittel würden über einen Zeitraum von fünf Jahren zur Verfügung gestellt, um «das durch die Internatsschulen in Kanada verursachte Leid zu beseitigen», heisst es in einer Mitteilung der Bischofskonferenz.

Das Geld solle zur Unterstützung von Programmen und Projekten verwendet werden, die das Leben der Überlebenden der Internate und ihrer Gemeinden verbessern sollen, sagte der Vorsitzende der kanadischen katholischen Bischofskonferenz.

Zehntausende indigene Kinder in Heimen

Am vergangenen Freitag drückten die Bischöfe bereits «tiefe Reue» aus und boten den Indigenen Kanadas eine «unmissverständliche Entschuldigung» an. In der am Montag veröffentlichten Erklärung räumen die Bischöfe jetzt erneut ein, dass es ein «historisches und andauerndes Trauma» gebe, das durch das Internatssystem verursacht worden sei.

Im 19. und 20. Jahrhundert waren in ganz Kanada schätzungsweise 150'000 indigene Kinder in Umerziehungsheimen untergebracht. Nach der Entdeckung der Gräber von ehemaligen Heimkindern diesen Sommer gab es immer mehr Berichte über die menschenunwürdigen Umstände, unter denen diese Kinder in den katholischen Heimen leben mussten.

Nach bisherigen Angaben starben mindestens 3200 der Kinder, die meisten an Tuberkulose. Die letzten dieser Schulen schlossen erst in den 1990er-Jahren. Viele indigene Gemeinschaften machen die Heime, die ganze Generationen geprägt haben, heute für soziale Probleme wie Alkoholismus, häusliche Gewalt und erhöhte Selbstmordraten unter den Indigenen verantwortlich.