In der Nacht zu Montag wurden die Golden Globes vergeben. So lief die Show ab.

Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner: Christopher Nolans Biopic über den Vater der Atombombe «Oppenheimer» war der grosse Abräumer der Golden Globes 2024 in den Filmkategorien.

Christopher Nolan dankt seiner Crew Box aufklappen Box zuklappen Ein sichtlich gerührter Christopher Nolan sprach in seiner Dankesrede über das letzte Mal, als er eine Golden-Globe-Auszeichnung entgegengenommen hatte. 2009 war der verstorbene Heath Ledger für seine Rolle als «Joker» in «The Dark Knight» postum mit dem Preis des besten Nebendarstellers geehrt worden, Nolan war damals im Namen Ledgers auf die Bühne getreten. «Ich dachte, es würde mir leichter fallen, einen Preis für mich zu akzeptieren», sagte Nolan in der Nacht auf Montag. Doch auch den Award für die beste Regie könne er nur im Namen anderer annehmen, so Nolan weiter. Er dankte seiner Crew, die ihm bei der Realisierung von «Oppenheimer» geholfen hatte.

Mit der Auszeichnung des besten Nebendarstellers landete der Blockbuster in der Nacht auf Montag in Los Angeles früh einen ersten Volltreffer: Robert Downey Jr. gewann den Preis. Im Verlauf der Show kamen die Auszeichnungen für die beste Regie (Christopher Nolan), den besten Hauptdarsteller Drama (Cillian Murphy) und die beste Filmmusik (Ludwig Göransson) hinzu. Zum Schluss gab es noch die Auszeichnung als bester Film in der Kategorie Drama.

Legende: Regisseur Christopher Nolan und Produzentin Emma Thomas gewannen je einen Golden Globe für ihren Film «Oppenheimer». REUTERS/Mario Anzuoni

Eine dysfunktionale US-Mediendynastie und das warmherzige Team eines Sandwich-Restaurants sind die grossen Abräumer in den TV-Kategorien der Golden Globes. Die vierte und letzte Staffel von «Succession» über die Intrigen in einem untergehenden Familienunternehmen wurde als beste Dramaserie ausgezeichnet.

Die wichtigsten Siegerinnen und Sieger in den Filmkategorien Box aufklappen Box zuklappen Bester Film Drama: «Oppenheimer»

«Oppenheimer» Bester Film Musical/Komödie: «Poor Things»

«Poor Things» Beste Regie: Christopher Nolan («Oppenheimer»)

Christopher Nolan («Oppenheimer») Bester nicht englischsprachiger Film: «Anatomie eines Falls»

«Anatomie eines Falls» Bester Hauptdarsteller Drama: Cillian Murphy («Oppenheimer»)

Cillian Murphy («Oppenheimer») Beste Hauptdarstellerin Drama: Lily Gladstone («Killers of the Flower Moon»)

Lily Gladstone («Killers of the Flower Moon») Bester Hauptdarsteller Musical/Komödie: Paul Giamatti («The Holdovers»)

Paul Giamatti («The Holdovers») Beste Hauptdarstellerin Musical/Komödie: Emma Stone («Poor Things»)

Emma Stone («Poor Things») Bester Nebendarsteller: Robert Downey Jr. («Oppenheimer»)

Robert Downey Jr. («Oppenheimer») Beste Nebendarstellerin: Da’Vine Joy Randolph («The Holdovers»)

Da’Vine Joy Randolph («The Holdovers») Beste Filmmusik: Ludwig Göransson («Oppenheimer»)

Ludwig Göransson («Oppenheimer») Bester Animationsfilm: «Der Junge und der Reiher»

«Der Junge und der Reiher» Bestes Drehbuch: Justine Triet und Arthur Harari («Anatomie eines Falls»)

Beste Comedyserie wurde «The Bear: King of the Kitchen», ein rasanter Blick auf den ungewöhnlichen Zusammenhalt hinter den Kulissen in der Gastronomie. Schauspieler aus beiden Serien gewannen auch alle vier Preise für die besten Hauptdarsteller.

Die wichtigsten Siegerinnen und Sieger in den Serienkategorien Box aufklappen Box zuklappen Beste Musical-/Comedyserie: «The Bear»

«The Bear» Beste Dramaserie: «Succession»

«Succession» Beste TV-Serie/Limited Series: «Beef»

«Beef» Bester Hauptdarsteller Musical/Comedy: Jeremy Allen White («The Bear»)

Jeremy Allen White («The Bear») Beste Hauptdarstellerin Musical/Comedy: Ayo Edebiri («The Bear»)

Ayo Edebiri («The Bear») Bester Hauptdarsteller Drama: Kieran Culkin («Succession»)

Kieran Culkin («Succession») Beste Hauptdarstellerin Drama: Sarah Snook («Succession»)

Sarah Snook («Succession») Beste Hauptdarsteller TV-Serie/Limited Series: Steven Yeun («Beef»)

Steven Yeun («Beef») Beste Hauptdarstellerin TV-Serie/Limited Series: Ali Wong («Beef»)

Das sind die Verliererinnen und Verlierer: «Barbie» wurde neben «Oppenheimer» im Vorfeld der Preisverleihung als Favorit gehandelt. Billie Eilish, die ihren Song «What Was I Made For?» zum Blockbuster beigesteuert hatte, wurde für den besten Filmsong ausgezeichnet. Und «Barbie» gewann in der neuen Kategorie «The Cinematic and Box Office Achievement». Dieser Award geht an einen Film, der hervorragend beim Publikum ankommt und über filmische Qualität verfügt. Sonst ging Greta Gerwigs Werk aber leer aus.

Das war dieses Jahr neu: Neben der Kategorie «The Cinematic and Box Office Achievement» wurde ebenfalls zum ersten Mal der «Best Stand-up-Comedian on Television»-Awards vergeben. Der Brite Ricky Gervais erhielt die Auszeichnung, für seine Netflix-Show «Armageddon».

Das sind die Golden Globes: Die Golden Globes Awards sind jährlich vergebene Auszeichnungen für Kinofilme und Fernsehsendungen. Sie werden im Januar, und damit nur wenige Wochen vor den Oscars, verliehen. Die Globe-Verleiher gaben die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien in Beverly Hills bekannt.