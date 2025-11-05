Deutsche Beamte finden Haschisch – als Dubai-Schoggi getarnt

Bei einer Wohnungsdurchsuchung haben deutsche Zöllner Haschisch gefunden – getarnt als Dubai-Schokolade.

Die Beamten haben einen 20-Jährigen festgenommen. Er sitzt in U-Haft.

Vor zwei Wochen hatten die Beamten eine Frachtsendung aus Spanien kontrolliert und etwa 53 Kilogramm Marihuana entdeckt. In der Folge wurde in Niedersachsen die Wohnung des nun Festgenommenen durchsucht.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Das Cor­pus De­lic­ti: Kiloweise Haschisch fanden die Ermittler als Dubai-Schoggi verpackt. Bildquelle: PD. 1 / 3 Legende: Das Cor­pus De­lic­ti: Kiloweise Haschisch fanden die Ermittler als Dubai-Schoggi verpackt. PD

Bild 2 von 3. Die Drogen waren in einem Kühlschrank gelagert. Bildquelle: PD. 2 / 3 Legende: Die Drogen waren in einem Kühlschrank gelagert. PD

Bild 3 von 3. Zusammen mit dem Fund in der Frachtsendung haben die Beamten insgesamt 73 Kilogramm Drogen sichergestellt. Bildquelle: PD. 3 / 3 Legende: Zusammen mit dem Fund in der Frachtsendung haben die Beamten insgesamt 73 Kilogramm Drogen sichergestellt. PD Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Im Kühlschrank fanden die Ermittler 20 Kilogramm Haschisch. «Die aufgefundenen Drogen waren als Dubai-Schokolade getarnt verpackt und zum Weiterverkauf vorbereitet», sagte ein Sprecher des Zollfahndungsamtes Hannover. Der Strassenverkaufswert aller entdeckten Drogen belaufe sich auf insgesamt rund 900'000 Euro.

Der 20-Jährige steht den Angaben zufolge im Verdacht, in den Cannabisschmuggel verwickelt zu sein. Er wurde festgenommen, einem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen konnte erst jetzt über den Fall berichtet werden, so das Zollfahndungsamt.