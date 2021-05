Den deutschen Behörden ist ein Schlag gegen eine Plattform mit Kinderpornografie gelungen.

400'000 Personen hätten diese regelmässig genutzt, jetzt sei sie abgestellt worden, wie das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) mitteilt.

Die Plattform mit dem Namen «Boystown» sei auf Servern in der Republik Moldau betrieben worden und war ausschliesslich via Darknet erreichbar.

Es seien hauptsächlich Missbrauchsaufnahmen von Jungen ausgetauscht worden, darunter auch «schwerste Fälle», schreibt das BKA, Link öffnet in einem neuen Fenster. Neben der Bild-Plattform existierten demnach mehrere Chat-Foren, für die Kommunikation in unterschiedlichen Sprachen. Das kinderpornografische Forum und weitere Chatplattformen wurden abgeschaltet.

Nach Ermittlungen in sechs Staaten befinden sich in Deutschland und in Paraguay vier Männer in Untersuchungshaft. Es wurden Wohnungen in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Hamburg durchsucht.

3500 Beiträge gepostet

Die drei Hauptbeschuldigten sind mutmassliche Administratoren der Plattform. Es handelt sich um einen 40 Jahre alten Mann aus dem Kreis Paderborn, einen 49 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Mühldorf am Inn und einen 58 Jahre alten, aus Norddeutschland stammenden Mann, der seit mehreren Jahren in Südamerika lebt, erklärten die Ermittler. Gegen einen weiteren 64 Jahre alten Beschuldigten aus Hamburg bestehe der Verdacht, als einer der aktivsten Nutzer der Plattform mehr als 3500 Beiträge gepostet zu haben.