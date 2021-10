South Dakota ist ein sogenannter «fly over state»: Viele überqueren ihn im Flugzeug. Der Bundesstaat im Mittleren Westen, der mehr als viermal so gross ist wie die Schweiz, aber viel dünner besiedelt, ist bekannt für den Mount Rushmore. Das Relief mit den Präsidentenköpfen sorgt für etwas Tourismus. Doch seit einigen Jahren blüht auch das Geschäft mit Trusts, mit denen Reiche ihr Vermögen steuerfrei absichern können.

Angefangen habe es vor fast 40 Jahren, erklärt Professor Michael Heller von der Columbia University. Ab 1983 habe South Dakota seine Trust- und Steuergesetze gezielt auf die Bedürfnisse der Superreichen ausgerichtet.

«Es gibt keine Steuern auf Einkommen, Kapitalgewinne und Erbschaften, selbst für die x-te Generation von Nachkommen nicht.» Der Urheber eines Trusts könne sogar sich selber oder seine Haustiere als Nutzniesser einsetzen. «Und er ist vollständig geschützt vor berechtigten Rechtsansprüchen von Dritten, denen er Geld schuldet.»

Ex-Frauen, Gläubiger und betrogene Geschäftspartner haben somit keine Chance, an geschuldetes Geld zu kommen, das in Trusts versteckt ist. Zudem gilt totale Diskretion. Der Urheber eines Trusts muss nicht einmal seinen Kindern offen legen, dass sie Nutzniesser sind.

Seit 2010 hat sich der Wert der Vermögen, die in Trusts in South Dakota gehortet werden, versiebenfacht. Denn damals führten die USA Fatca ein, ein Gesetz, das ausländische Banken zwingt, den US-Steuerbehörden Guthaben von US-Staatsbürgern zu melden.

Zudem wurde der automatische Informationsaustausch (AIA) eingeführt – mit Folgen. Vor allem reiche US-Bürgerinnen und -Bürger zogen unversteuerte Vermögen aus der Schweiz ab und parkierten sie unter anderem in Trusts in South Dakota. Denn Fatca gelte nur für ausländische Banken, und dem AIA seien die USA nie beigetreten, erklärt Heller.

Ab 2010 hatten Bundesstaaten, die um die Vermögen der Superreichen buhlen, also einen grossen Vorteil gegenüber dem Ausland, weil sie ihnen mehr Sicherheit und Diskretion bieten konnten als etwa die Schweiz. Doch wer profitiert in South Dakota von den rund 370 Milliarden Dollar, die in Trusts liegen, wenn darauf keine Steuern bezahlt werden müssen?

Die Trusts seien bloss lukrativ für Banker, Anwältinnen und willfährige Politiker. Die Bevölkerung von South Dakota hingegen habe nichts davon. Weder Strassen noch Schulen würden mit dem versteckten Geld gebaut. Im Gegenteil: Wegen der tiefen Steuern gehört das republikanische South Dakota zu den Staaten mit den magersten Sozialdiensten.