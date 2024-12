Kriegsrecht in Südkorea – was bisher bekannt ist

Was ist passiert? Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hat das Kriegsrecht ausgerufen. In einer live im Fernsehen ausgestrahlten Rede beschuldigte er die Opposition des Landes, mit Nordkorea zu sympathisieren. Der ausgerufene Ausnahmezustand ziele darauf ab, «pro-nordkoreanische Kräfte auszulöschen und die verfassungsmässige Ordnung der Freiheit zu schützen», sagte Yoon. Im Parlament hätten die anwesenden Abgeordneten anschliessend für eine Resolution gestimmt, die die Aufhebung des verhängten Kriegsrechts fordert, berichteten südkoreanische Sender.

Wie sieht die Lage vor Ort aus? Wie die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, ist der Zugang zum Parlament, der Nationalversammlung in Seoul, derzeit blockiert. Zudem seien alle politischen Aktivitäten, einschliesslich Protesten sowie Parteiaktionen verboten. Das Kriegsrecht schränkt auch die Tätigkeit von Medien und Verlagen ein. Einzelheiten zu den von Yoon erhobenen Vorwürfen waren zunächst nicht bekannt. Parlamentspräsident Woo Won Shik forderte Militär und Polizei dazu auf, Ruhe zu bewahren. Alle Mitglieder der Nationalversammlung sollten sich in der Plenarhalle des Parlamentsgebäudes einfinden.

1 / 4 Legende: Yoon sagte in der von dem Sender YTN live übertragenen Rede nicht, welche konkreten Massnahmen ergriffen werden sollen. The Presidential Office/Handout via REUTERS 2 / 4 Legende: Vor dem Parlamentsgebäude versammelten sich nach der Ankündigung des Präsidenten Demonstrierende. REUTERS/Kim Hong-Ji 3 / 4 Legende: Im Innern des Gebäudes kam es zu tumultartigen Szenen. Yonhap via REUTERS 4 / 4 Legende: Mitglieder der grössten Oppositionspartei Südkoreas, der Demokratischen Partei, errichten eine Barrikade, um Soldaten am zutritt zru Nationalversammlung zu hindern. Reuters/YONHAP

Was sind die Reaktionen auf Yoons Manöver? Die Opposition hat die Massnahmen scharf kritisiert. Oppositionsführer Lee Jae Myung bezeichnete das ausgerufene Kriegsrecht laut einem Yonhap-Bericht als «verfassungswidrig» und unbegründet. Panzer und Soldaten mit Gewehren würden bald das Land kontrollieren, sagte Lee laut Yonhap weiter. Kritik kam auch aus Yoons Regierung selbst. Der Vorsitzende der regierenden Partei, Han Dong Hoon, bezeichnete das Kriegsrecht laut lokalen Medienberichten als «falsch». Man werde es «gemeinsam mit dem Volk stoppen», sagte Han.

Was sind mögliche Hintergründe? Yoon Suk Yeol steht seit Monaten innenpolitisch unter Druck. Zuletzt hat ein mutmasslicher Korruptionsskandal rund um seine Ehefrau seine Beliebtheitswerte weiter gedrückt. Zudem streitet die amtierende Partei mit der Opposition um das Haushaltsgesetz für das kommende Jahr.

Was bedeutet das für den Koreakonflikt? Seit Monaten haben sich die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verschärft. Nordkorea baute in den vergangenen zwei Jahren seine Raketentests deutlich aus und verschärfte seine Rhetorik gegen die USA und Südkorea. Zudem schickte Nordkorea laut Angaben des südkoreanischen Geheimdienstes und des US-Verteidigungsministeriums mehrere tausend Soldaten nach Russland, wo diese mutmasslich auf einen Einsatz gegen die Ukraine vorbereitet werden.

Wie sind die Geschehnisse einzuordnen? Gemäss SRF-Ostasien-Korrespondent Samuel Emch ist noch unklar, welche Auswirkungen das Manöver in Seoul haben wird. Yoon sei zurzeit politisch gelähmt, weil die Opposition seit den Wahlen diesen April die Mehrheit stellt im Parlament. So seien zum Beispiel die Budgetverhandlungen für das nächste Jahr blockiert. «Daneben setzt die Opposition die Regierung nun mit Amtsenthebungsverfahren gegen verschiedene Kabinettsmitglieder unter Druck.» Yoon habe die Bevölkerung in seine Ansprache gebeten, zeitweilige Unannehmlichkeiten zu tolerieren. Die Zustimmungswerte für den Präsidenten seien zuletzt aber tief gefallen, so Emch.