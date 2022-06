«Macron wird viel Überzeugungskraft und noch mehr Geduld brauchen. Jupiter wird aus seinem Olymp herabsteigen, neue Allianzen schmieden müssen», sagt SRF-Frankreichkorrespondentin Alexandra Gubser in Paris.

Wenn man sich diese Sitzverteilung nun so anschaue, dann sehe man, dass sich etwa drei gleich grosse Blöcke gegenüberstehen. «Allerdings ist jeder Block in sich keine heterogene Einheit, wobei den Republikanern wie vermutet dabei die Rolle der Königsmacher zukommt.» Es wäre dann ein Spektakel mit variabler Geometrie; und das jede Woche. Denn es ist auch jederzeit ein Misstrauensantrag möglich, so Gubser.

Dafür brauche es 60 Stimmen und inzwischen verfüge jeder der extremen Pole dieser neuen Nationalversammlung über mehr als 60 Stimmen.