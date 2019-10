Parlamentswahl in Kanada

Kanadas Premierminister Justin Trudeau kann seine liberale Regierung trotz deutlicher Schwächung und dem Verlust der absoluten Mehrheit fortführen

Mit voraussichtlich 156 errungenen Sitzen bleibt die Regierungspartei bei der Parlamentswahl deutlich unter ihren 184 Mandaten von 2015.

Für eine absolute Mehrheit wären 170 Sitze nötig gewesen.

Der Wahlkampf war eng umfochten und unversöhnlich – und so endete auch der Wahlabend. «Wir sind mit einem klaren Mandat nach Ottawa geschickt worden», sagt Justin Trudeau. Kanadas alter und neuer Premierminister hat mit seiner liberalen Partei wieder die meisten Sitze im Parlament errungen – aber die absolute Mehrheit verloren. 1.10 Uhr war es da in Montréal und längst nicht alle Wahlbezirke im zweitgrössten Flächenland der Erde waren ausgezählt.

Legende: Justin Trudeau freut sich mit seiner Frau Sophie Gregoire über den Wahlsieg. Keystone

Traditionell spricht der Wahlsieger in Kanada als letzter und lässt allen anderen höflich den Vortritt, aber daran hielt sich diesmal niemand. Trudeaus «Führungskraft ist angeschlagen und seine Regierung wird bald vorbei sein», sagt der konservative Herausforderer Andrew Scheer zur gleichen Zeit drei Provinzen weiter westlich in Saskatchewan. «Wir sind die Regierung in Lauerstellung.»

Der Wahlkampf hat die Menschen in Kanada auseinandergetrieben. Hatte Trudeau 2015 noch mit seinem Kantersieg die Landkarte liberal-rot gefärbt, ist dort jetzt viel Blau der Konservativen, Orange der Sozialdemokraten, Hellblau der Regionalpartei Bloc Québécois und sogar ein wenig mehr Grün zu sehen. «Unser Team wird für alle Kanadier kämpfen, egal wie ihr eure Stimmen abgegeben habt», sagt Trudeau und versucht, die Menschen zu einigen. Vor allem aber wirkt er erleichtert, dass er es in dem harten Wahlkampf geschafft hat, an der Macht zu bleiben.

Liberale gewinnen trotz Skandalen

Denn es ist ein grosses «trotz», das an diesem Tag über Kanada schwebt: Trudeaus Liberale gewinnen trotz Skandalen in den letzte Monaten, trotz einer durchwachsenen Bilanz nach vier Jahren mit einer absoluten Mehrheit im Rücken und trotz nicht erfüllter Versprechen. Das grösste Glück in diesem Wahlkampf, dessen Ende hinter dem glanzvollen Sieg von 2015 zurückbleibt, war für Trudeau dabei sein Herausforderer.

Ein Premier als Aladdin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Kanadas Premier Trudeau hatte in den vergangenen Monaten nicht viel zu feiern. Erst wurde öffentlich, dass er Ermittlungen gegen das kanadische Unternehmen SNC-Lavalin wegen Bestechung in Libyen unterdrücken wollte. Eine Ethik-Kommission bescheinigte ihm falsches Verhalten. Im September dann tauchte ein 20 Jahre altes Bild auf, das Trudeau mit dunkel geschminktem Gesicht – verkleidet als Aladdin – auf einer Party zeigte. Er entschuldigte sich für sein «rassistisches» Verhalten, sei schon immer «von Kostümen mehr begeistert gewesen, als es manchmal angebracht ist.»

Andrew Scheer, Chef der Konservativen, blieb über die ganze Länge des Wahlkampfes blass. Statt mit frischen Ideen zu überzeugen, verfolgte er eine aggressive Anti-Trudeau-Strategie, ging den Premier hart an und beschimpfte ihn sogar als «Betrüger» – das verfing aber offensichtlich nicht bei genug Wählern.