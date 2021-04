An Bojko Borissow sind wieder einmal alle Skandale abgeprallt – er wird ja auch der Teflon-Minister genannt. Die Opposition ist in einem desolaten Zustand. Sie ist zerstritten und hat keinen Plan. Aber Bojko Borissow hat es noch nicht geschafft: Er holt nur etwa ein Viertel der Sitze. Um eine Regierung zu bilden, braucht er Partner und fast alle Parteien haben gesagt, dass sie mit diesem Mann nicht mehr zusammen regieren wollen. Deshalb könnte theoretisch auch die Opposition eine Mehrheitsregierung bilden. Aber das ist völlig unmöglich, weil die so zerstritten sind. Deshalb ist die wahrscheinlichste Variante, dass es eine sogenannte Technokratenregierung oder eine Beamtenregierung geben wird. Und es dann im Herbst zu Neuwahlen kommt.