Die sechs Wochen dauernde Parlamentswahl in Indien war am Samstag zu Ende gegangen. Die Auszählung begann am Dienstag. Zunächst wurden die Briefwahlstimmen gezählt. Erstmals durften auch ältere Menschen über 85 und Menschen mit Beeinträchtigung per Brief von zu Hause aus wählen. Hauptsächlich wurde jedoch elektronisch abgestimmt.

Knapp eine Milliarde Menschen waren vom 19. April bis zum 1. Juni zum Wählen aufgerufen. 642 Millionen Menschen gingen an die Urne, das entspricht einer Wahlbeteiligung von mehr als 66 Prozent. Aufgrund der Grösse des Landes wurde die Wahl in sieben Phasen abgehalten.