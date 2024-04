Nach Schätzungen des Thinktanks Centre for Media Studies in Delhi werden Parteien, Kandidatinnen und Kandidaten in dieser Wahl umgerechnet 14.4 Milliarden Dollar ausgeben. Das ist rund doppelt so viel wie bei der letzten Wahl 2019. Die Wahlen wären damit nicht nur die teuersten in der Geschichte Indiens, sondern auch die teuersten weltweit.

Der Grossteil des Geldes wird über Wahlanleihen eingesammelt. Dabei können Privatleute oder Unternehmen Anleihen bei der Zentralbank kaufen und später einer politischen Partei spenden. Am meisten davon profitiert hat bisher die Regierungspartei BJP.

Das Geld fliesst in Wahlkampagnen, Anzeigen, Social-Media-Kampagnen und auch direkt an Wählerinnen und Wähler. Wohin genau, ist nicht bekannt. Es gibt wenig Transparenz.