In Indien werden derzeit die Stimmen der Parlamentswahl ausgezählt. Knapp eine Milliarde Menschen waren vom 19. April bis zum 1. Juni zum Wählen aufgerufen.

Den Trends und lokalen Berichten zufolge hat das Bündnis unter der Führung des Premierministers Narendra Modi eine Mehrheit der Sitze geholt.

Der erwartete Erdrutschsieg dürfte jedoch ausbleiben.

Das Oppositionslager scheine besser abzuschneiden als erwartet, berichteten örtliche Medien nach Auszählung eines Teils der Stimmen. Modis Partei BJP werde zur Regierungsbildung künftig auf ihre Koalitionspartner angewiesen sein, meldete die Zeitung «Times of India».

Modi selbst hatte die Messlatte für einen Erfolg im Wahlkampf jedoch hoch gehängt: Die von seiner BJP geführte Koalition werde mehr als 400 der zur Wahl stehenden 543 Sitze im Unterhaus gewinnen und ihre Mehrheit ausbauen, sagte er zuvor.

1 / 2 Legende: Narendra Modi ist seit zehn Jahren in Indien an der Macht. Archiv/REUTERS/Adnan Abidi 2 / 2 Legende: Anhänger der indischen Kongresspartei freuen sich über erste Resultate der Auszählung. REUTERS/Anushree Fadnavis

Mit dem Sieg der seit zehn Jahren regierenden BJP dürfte sich Modi allen Erwartungen nach seine dritte Amtszeit sichern. Der 73-Jährige und seine Partei wollen ihre Macht ausbauen, mit dem Ziel, Indien zu einem Staat vorwiegend für die hinduistische Mehrheit zu machen, die 80 Prozent der Bevölkerung stellt. Die rund 200 Millionen Muslime und andere religiöse Minderheiten werden laut Beobachtern zunehmend zu Bürgern zweiter Klasse.

Modi präsentierte sich im Wahlkampf als starker Mann und verwies auf das robuste Wirtschaftswachstum, das Investoren anlockt. Der Subkontinent ist unter ihm zur fünftgrössten Wirtschaftsmacht der Welt aufgestiegen. Er investiert zudem viel in moderne Infrastruktur wie Strassen, Schnellzüge und Flughäfen.

Das Wachstum Indiens ist aber nicht gleichmässig verteilt. Modis Kritiker wiesen im Wahlkampf auf die hohe Arbeitslosigkeit und Inflation hin.

Sechs Wochen dauernde Abstimmung

Die sechs Wochen dauernde Abstimmung war am Samstag zu Ende gegangen. Die Auszählung begann am Dienstag. Zunächst wurden die Briefwahlstimmen gezählt. Erstmals durften auch ältere Menschen über 85 und Menschen mit Beeinträchtigung per Brief von zu Hause aus wählen. Hauptsächlich wurde jedoch elektronisch abgestimmt.

642 Millionen Menschen gingen an die Urne, das entspricht einer Wahlbeteiligung von mehr als 66 Prozent. Aufgrund der Grösse wurde die Wahl in sieben Phasen abgehalten.