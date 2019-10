Die Wählerinnen und Wähler in Kosovo sind nicht zufrieden mit dem, was die bisherigen Machthaber zustande gebracht haben. Die Wirtschaft des Landes kommt nicht vom Fleck, die Arbeitslosigkeit ist gross, und die Zustände in Schulen und öffentlichen Spitälern sind lamentabel. Zudem haben die Leute genug von der Korruption – davon, dass die Mächtigen schamlos in die eigene Tasche wirtschaften.

Die Mehrheit der Stimmen gaben sie deshalb den zwei Parteien, die am ehesten eine Besserung versprechen. Das ist einerseits die links-nationalistische Vetevendosje von Albin Kurti, die nie an der Regierung beteiligt war und in keine Korruptionsskandale verwickelt ist. Bei der zweiten Partei handelt es sich um die Demokratische Liga des Kosovos, die früher zwar auch schon regierte, aber jetzt mit Vjosa Osmani antritt, der einzigen Frau unter den Spitzenkandidaten – und einer glaubwürdigen Persönlichkeit, die für einen Neuanfang steht.

Die Parteien Kurtis und Osmanis liegen in den Resultaten fast gleich auf, und die Frage ist jetzt, wie sie sich einigen. Wer von den beiden wird Regierungs-Chef oder -Chefin? Was bekommt der oder die andere? Und wie positionieren sich die zwei bei den blockierten Verhandlungen mit Serbien? Das könnte alles schwieriger werden, als es auf den ersten Blick aussieht. Wenn die beiden eine gemeinsame Regierung zustande bringen, geht es erst richtig los. Sie werden riesige Probleme lösen müssen, und die Erwartungen ihrer Wählerinnen und Wähler sind nicht weniger gross.