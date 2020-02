Sinn Fein

Sinn Fein (irisch für wir selbst) ist eine 1905 gegründete irisch-republikanische Bewegung und Partei und die einzige politische Partei, die sowohl im Norden als auch im Süden Irlands bedeutend aktiv ist. In Nordirland ist Sinn Fein seit 2005 die unter den katholischen Einwohnern stärkste Partei, in der Republik Irland ist sie seit 1997 im Parlament vertreten. Vor allem in den Grenzregionen zu Nordirland verfügt die Partei über eine historische politische Verankerung. Das Hauptziel von Sinn Fein besteht darin, die Teilung Irlands zu beenden. Die Partei galt früher als politischer Arm der Untergrundorganisation IRA.

Fine Gael

Fine Gael (irisch für Familie der Iren) von Premierminister Leo Varadkar ist die zurzeit bedeutendste Volkspartei der Republik Irland. Sie ist eine bürgerliche Partei mit einem liberalen Wirtschaftsprogramm. Ihre Wurzeln gehen auf den Kampf für die irische Unabhängigkeit zurück und zwar den Flügel des irischen Bürgerkriegs, der den anglo-irischen Vertrag unterstützte. Fine Gael unterstützt die EU-Integration. Auf europäischer Ebene ist Fine Gael Mitglied der Europäischen Volkspartei (EVP).

Fianna Fail

Fianna Fail (irisch für Soldaten des Schicksals) ist eine konservative Partei der politischen Mitte. Sie ist eine der beiden grossen Parteien und hat häufig die Regierung gestellt. Die Partei war seit 1932 die am stärksten im Unterhaus vertretene Partei und bis auf 19 Jahre immer an der Regierung beteiligt.