Seit Tagen fluten Wassermassen Venedig. Nun geht es weiter.

Der Pegelstand hat um 13.15 Uhr 150 Zentimeter erreicht.

Der Bürgermeister richtet einen Appell an Klimaforscher.

Über fast ganz Italien ziehen derweil Unwetter.

Venedig hat die dritte Flutwelle innerhalb von einer Woche erlebt. Das Wasser im historischen Stadtzentrum stieg auf 155 Zentimeter, wie Bürgermeister Luigi Brugnaro erklärte. Damit waren rund 70 Prozent der Unesco-Welterbestadt unter Wasser.

Der Wind als Treiber

Der Markusplatz als tiefster Punkt der Stadt war am Mittag für Fussgänger geschlossen und die Schifffahrt eingestellt worden. Städtische Museen blieben geschlossen. Auch für den Beginn der kommenden Woche ist noch kein Ende des Hochwassers in Sicht.

Brugnaro hatte zur «maximalen Vorsicht» aufgerufen. Die Lage sei aber unter Kontrolle. Die Menschen würden sich nicht entmutigen lassen. «Die Venezianer gehen nur zum Beten in die Knie», erklärte er.

Das Wasser war am Dienstag getrieben von starkem Wind auf bis zu 187 Zentimeter gestiegen. Am Freitag hatten Wassermassen dann erneut einen Grossteil der Unesco-Welterbestadt überflutet.

Legende: Sie lassen sich nicht unterkriegen: Die Einwohner und Touristen Venedigs. Keystone

Brugnaro sagte, auch aus dem Ausland komme viel Hilfe, darunter aus Russland. Der Bürgermeister will ein weltweites Zentrum für Klimawandel-Studien in Venedig einrichten, das sich auch mit der Wasserverschmutzung beschäftigen solle. «Ich will einen grossen Appell an die Wissenschaftler richten: kommt hier her.»

Ganz Italien betroffen

Unterdessen warnte der Zivilschutz für fast ganz Italien vor Sturm und Niederschlägen. Seit Freitag war die Feuerwehr im Land mehr als 2200 Mal im Einsatz, wie die Retter am Samstag mitteilten. In Südtirol bereiteten sich die Einsatzkräfte auf neue Schneefälle vor, die schon am Freitag ein Chaos angerichtet und tausende Leute wegen der dadurch verursachten Stromausfälle im Dunklen sitzen gelassen hatten.

Über Rom fegte in der Nacht ein Sturm. Zahlreiche Bäume kippten um. Auch in der Toskana herrschte Alarm. In der Gegend um Grosseto wurden Dächer abgedeckt, teilte die Feuerwehr mit. Menschen mussten mit Motor-Schlauchbooten gerettet werden. Bewohner mehrerer Orte wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.

In Florenz und Pisa stieg der Arno bedrohlich, Bewohner der Stadt mit dem berühmten schiefen Turm wurden angehalten, die Häuser nicht zu verlassen.