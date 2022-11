An der Fabrik des Apple-Zulieferers Foxconn in Zhengzhou ist es am Mittwoch zu Protesten gekommen.

Videos auf den Onlinediensten Weibo und Twitter zeigen hunderte Arbeiter, die auf die Strasse gingen.

Die Arbeiter sagten gegenüber der BBC, dass sie versprochene Löhne nicht erhalten hätten.

Foxconn hatte zuletzt einen starken Anstieg der Corona-Infektionen in seiner Fabrik, weshalb die Anlage abgeriegelt wurde.

Einigen Demonstranten stellten sich offenbar Menschen in Schutzanzügen und Bereitschaftspolizisten in den Weg. Ein Ausschnitt aus einem Live-Video zeigte Dutzende von Arbeitern, die nachts vor einer Polizeikette und einem Polizeifahrzeug mit Blaulicht stehen und rufen: «Verteidigt unsere Rechte! Verteidigt unsere Rechte!» Die Authentizität der Videos konnte bislang nicht unabhängig überprüft werden.

In einem Video schleift ein Arbeiter eine Metallabsperrung über den Boden und im Hintergrund ruft eine Stimme: «Sie stürmen herein! Rauchbomben! Tränengas!»

Auf dem chinesischen Onlinedienst Weibo war das Schlagwort «Foxconn-Unruhen» blockiert. Einige Textbeiträge, die sich auf die Proteste an der Foxconn-Fabrik bezogen, liessen sich zunächst aber noch aufrufen.

Foxconn hatte zuletzt einen starken Anstieg der Corona-Infektionen in seiner Fabrik in Zhengzhou festgestellt, weshalb die taiwanische Firma die Anlage abriegelte. Ende Oktober flohen etliche Beschäftigte zu Fuss von dem Gelände. Einige der Arbeiter klagten über miserable Zustände in der Fabrik, in der hunderttausende Menschen arbeiten.

Das Unternehmen stellte Mitarbeitern daraufhin höhere Löhne in Aussicht, wenn sie sich dafür entscheiden sollten, trotz der Einschränkungen zurückzukehren. Doch das Werk operierte weiter in einem sogenannten «geschlossenen Kreislauf». Mitarbeiter durften damit das Werksgelände nicht verlassen.

Legende: Foxconn-Mitarbeiter müssen sich aktuell regelmässig testen lassen. Reuters

Foxconn teilte mit, dass es Fragen neuer Mitarbeiter zu ihren Gehältern erhalten habe. Diese würden wie in den Verträgen vorgesehen ausgezahlt.