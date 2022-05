Legende: Reuters

SRF: Was hat Marcos junior vor, wenn er die Wahl gewinnt?

Südostasien-Korrespondent Lukas Messmer: Er ist noch nicht wirklich konkret geworden. Er ist eigentlich bloss in der Politik, weil seine Familie Politik macht. Ich glaube, die Wahl zum Präsidenten war Selbstzweck, und darum ist er auch immer vage geblieben. Er sprach im Wahlkampf von Einheit und davon, die Filipinos und Filipinas in eine bessere Zukunft zu führen. Sein Slogan war «Together we shall rise again», auf Deutsch heisst das so etwas wie «Zusammen werden wir wieder auferstehen».

Er hat bisher kaum Interviews gegeben. Er war im Wahlkampf auch immer abgeschirmt. Experten sagen, er habe keine Vision, kein Programm. Und darum ist es schwierig zu sagen, wie die nächsten sechs Jahre unter ihm aussehen werden. Sehr wahrscheinlich wird er die Politik von Rodrigo Duterte weiterführen, weil dessen Tochter Sarah Vizepräsidentin wird.

Wird Marcos Junior wieder eine Diktatur errichten?

Nein, das glaube ich nicht. Sein Vater galt als ein brillanter Stratege und Politiker. Das haben auch seine Gegner immer gesagt. Die Kommentare zu seinem Sohn klingen anders. Man sagt, er sei inkompetent und schwach, er habe wenig eigene Meinungen und Ideen, er sei eher eine Marionette seines Umfelds.