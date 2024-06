Mit dem Entscheid ändert sich nichts am Abtreibungsrecht in den USA. Inzwischen haben dort 14 Bundesstaaten ein Abtreibungsverbot praktisch ohne Ausnahmen eingeführt. Frauen aus diesen Staaten müssen für einen chirurgischen Schwangerschaftsabbruch in einen anderen Bundesstaat fahren. Auch müssen sie in ihrem Heimatstaat mit einer Strafe dafür rechnen. Immerhin: Die Möglichkeit, in einem frühen Stadium der Schwangerschaft mit der Pille abzutreiben, bleibt erhalten.