Der chinesische Volkskongress bestätigte Xi Jinping im Amt.

Er wird seine dritte Amtszeit antreten.

Legende: Keystone/Mark Schiefelbein

Der amtierende Staats- und Parteichef Xi Jinping bleibt an der Macht. Die knapp 3000 Delegierten stimmten am Freitag auf der laufenden Jahrestagung in der Grossen Halle des Volkes in Peking für eine Verlängerung der Amtszeit Xi Jinpings um fünf weitere Jahre.

Ungewöhnliche Amtsdauer

Eine dritte Amtszeit ist in China unüblich. Bereits im Oktober 2022 gleiste Xin Jinping diese auf. Er hat sich seine andauernde Führungsrolle in der Parteiverfassung verankern lassen. Damit knüpft er mit seiner Alleinherrschaft an den Staatsgründer und Revolutionär Mao Tsetung an.

Auf der einwöchigen Jahrestagung wird es die grösste Regierungsumbildung Chinas seit zehn Jahren geben. Vor allem enge Vertraute von Xi Jinping werden aufrücken. Am Samstag soll der frühere Parteichef von Shanghai, Li Qiang, neuer Premier werden. Er wird die Nachfolge von Li Keqiang antreten. Keqiang gehört nicht dem Lager von Jinping an und so wurde sein Austritt aus der Regierung erwartet.