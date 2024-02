Konservativer Alexander Stubb liegt in Finnland vorne

Der konservative Ex-Regierungschef Alexander Stubb steuert bei der Stichwahl um die Präsidentschaft in Finnland auf einen Sieg zu.

Derzeit führt er bei der Stichwahl mit 52.7 Prozent der Stimmen.

Das liberale Mitglied der Grünen Partei, Pekka Haavisto, liegt mit 47.3 Prozent der Stimmen hinter ihm.

Insgesamt wurden 58.3 Prozent der abgegebenen Stimmen ausgezählt.

Es handle sich um einen guten Start, aber noch eine Menge Stimmen müssten ausgezählt werden, sagte Stubb nach der Veröffentlichung der ersten Zahlen. Haavisto sagte, es sei noch möglich, Stubb zu überholen. Man müsse einfach abwarten.

Ein vorläufiges Endergebnis sollte noch im Laufe des Wahlabends feststehen. Da knapp 46 Prozent der Wahlberechtigten mit Wohnsitz in Finnland vorzeitig ihre Stimme abgegeben hatten, galt die Auswertung der knapp zwei Millionen Wahlzettel aber bereits als ein gutes Stimmungsbild des Votums.

Legende: Er könnte neuer Präsident Finnlands werden: Der ehemalige Regierungschef Alexander Stubb. Reuters/LEHTIKUVA

Bei der ersten Wahlrunde in dem an Russland grenzenden EU- und Nato-Land hatten der konservative Stubb (55) und der Grünen-Politiker Haavisto (65) vor zwei Wochen die meisten Stimmen von neun Kandidatinnen und Kandidaten erhalten. Dabei schalteten sie andere Schwergewichte der finnischen Politik wie den rechtspopulistischen Parlamentspräsidenten Jussi Halla-aho und den früheren EU-Währungskommissar Olli Rehn aus.

Stubb kam auf 27.2 Prozent der Stimmen, Haavisto auf 25.8 Prozent. Weil jedoch keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erzielte, kam es jetzt zur Stichwahl. Deren Sieger tritt sein neues Amt planmässig Anfang März an. Nach einem Wahlkampf, der von gegenseitigem Respekt und sachlichen Debatten und nicht von persönlichen Angriffen geprägt war, startete Stubb als leichter Favorit in den entscheidenden Wahldurchgang.

Finnland ist seit 2023 in der Nato

Finnland grenzt auf einer Länge von 1340 Kilometern an Russland. Unter dem amtierenden Präsidenten Sauli Niinistö und unter dem Eindruck des russischen Einmarsches in die Ukraine hatte sich das nordische Land 2022 entschlossen, eine Mitgliedschaft in der Nato zu beantragen.

Nach jahrzehntelanger militärischer Bündnisfreiheit wurde es im April 2023 als 31. Mitglied in das Verteidigungsbündnis aufgenommen. Niinistö durfte nach zwei sechsjährigen Amtszeiten nicht noch einmal für das Präsidentenamt kandidieren.