Bei ihrer Ankunft in der TV-Zentrale hatte Le Pen gesagt, sie sei «entspannt», während Macron sagte, er sei «konzentriert und bereit für eine Debatte, in der jeder von uns seine Ideen für Frankreich darlegen kann».



Für Le Pen, die in Wählerumfragen hinter Macron liegt, war die mit Spannung erwartete Konfrontation eine Chance, die Wähler davon zu überzeugen, dass sie das Zeug zur Präsidentin hat und sie keine Angst haben sollen, Rechtsextreme an der Macht zu sehen. Laut Umfragen steht Präsident Emmanuel Macron derzeit vorne mit 54.5 bis 56.5 Prozent der Stimmen. Die rechtsnationale Marine Le Pen kommt auf rund 43.5 bis 45.5 Prozent (Stand Dienstag).

Einer Blitzumfrage nach der Debatte vom Mittwochabend zufolge ist Macron als Sieger aus dem Duell hervorgegangen. Etwa zwei von drei Zuschauern gaben in der Befragung des Instituts Elabe an, der liberale Staatschef sei überzeugender gewesen. Insgesamt wurden dafür nach Schluss der Debatte 650 Menschen befragt, die das Duell verfolgt hatten.