Der vor zwei Monaten bei einem Wahlkampfauftritt angeschossene kolumbianische Präsidentschaftskandidat Miguel Uribe ist laut seiner Ehefrau gestorben.

Am Samstag hatten Uribes behandelnde Ärzte mitgeteilt, dass sich sein Gesundheitszustand lebensbedrohlich verschlechtert habe.

«Du wirst immer die Liebe meines Lebens sein. Danke für ein Leben voller Liebe», schrieb die Ehefrau María Claudia Tarazona im Onlinedienst Instagram.

Auf Uribe war im Juni während eines Wahlkampfauftritts in der Hauptstadt Bogotá geschossen worden. Zwei Schüsse trafen ihn am Kopf, ein weiterer am Knie. Bei dem mutmasslichen Schützen handelte es sich der Polizei zufolge um einen etwa 15 Jahre alten Jugendlichen.

Das Attentat löste Befürchtungen bei vielen Menschen in dem südamerikanischen Land aus, dass es zu einer Gewaltspirale wie in den 80er- und 90er-Jahren kommen könnte, als bewaffnete Angriffe der Drogenkartelle und Morde an Politikern zum Alltag gehörten.

Legende: Der Sitz von Miguel Uribe im kolumbianischen Kongress wurde nach dem Attentat mit einem Foto des Politikers und der kolumbianischen Flagge geschmückt. Keystone/EPA/MAURICIO DUENAS CASTANEDA

Uribe hatte bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr antreten wollen. Der konservative Politiker galt als dezidierter Kritiker des linksgerichteten Präsidenten Gustavo Petro.