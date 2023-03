SRF-Afrikakorrespondentin Anna Lemmenmeier geht davon aus, dass die Opposition die Wahl gerichtlich anfechten wird. «Auch könnte es nun zu Protesten auf der Strasse kommen.»

Dabei ächze Nigeria unter massiven Problemen, die der neue Präsident dringend angehen müsste: Da sei zunächst der akute Mangel an Bargeld und Benzin, welcher die Wirtschaft lähme. Auch sei die Sicherheitslage in Teilen des Landes prekär – Stichwort: islamistische Terroranschläge und verbreitetes Kidnapping. Zudem gebe es im Bereich der Wirtschaft immense Probleme zu lösen: Rund 80 Millionen der rund 220 Millionen Nigerianerinnen und Nigerianer leben unterhalb der Armutsgrenze. Die Arbeitslosigkeit sei ein riesiges Thema in der sehr jungen Bevölkerung, so Lemmenmeier.