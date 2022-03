Um die Luftqualität ist es global gesehen nicht besonders gut bestellt: Kein einziges Land der Welt hat im vergangenen Jahr die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation WHO eingehalten.

Das zeigt eine Analyse des Schweizer Unternehmens IQAir.

Aber es gibt durchaus Verbesserungen: So nimmt die Luftqualität in China etwa zu.

Audio Archiv: Die WHO setzte sich 2021 strengere Leitlinien für die Luftqualität. 04:24 min, aus Echo der Zeit vom 22.09.2021. abspielen. Laufzeit 04:24 Minuten.

Laut der WHO ergebe sich das aus den Daten in 6475 Städten. In einigen Regionen sei nach dem pandemiebedingten Stillstand die Luftverschmutzung wieder angestiegen. Die WHO empfiehlt, dass die Konzentration von kleinen und gefährlichen Luftpartikeln nicht fünf Mikrogramm pro Kubikmeter überschreiten sollte.

Städte-Rangliste in Bezug auf Luftqualität und -verschmutzung (weltweit – Stand 10:15 Uhr)

Rang Metropole IQAir-Index 1 Warschau, Polen 177 2 Breslau, Polen 173 3 Krakau, Polen 168 4 Belgrad, Serbien 166 5 Dhaka, Bangladesch 165 6 Delhi, Indien 164 7 Mumbai, Indien 163 8 Hanoi, Vietnam 157 9 Zagreb, Kroatien 155 10 Kalkutta, Indien 153 ... 49 Bern, Schweiz 68 Quelle: IQAir / World Air Quality Ranking

Nur 3,4 Prozent der untersuchten Städte erfüllten die Norm im Jahr 2021. In 93 Städten wurden Luftverschmutzungen gemessen, die das Zehnfache der empfohlenen Höchstwerte betrugen. «Es gibt viele Länder, die grosse Fortschritte bei der Reduzierung machen», sagte der für die WHO arbeitende Experte Christi Schroeder.

«China hat mit sehr hohen Werten begonnen, die im Laufe der Zeit immer weiter sinken.» Dagegen verschlechterte sich die Luftqualität in Indien. Neu-Delhi blieb laut der WHO die am stärksten verschmutzte Hauptstadt der Welt. Bangladesch war das am stärksten verschmutzte Land, gefolgt vom Tschad.