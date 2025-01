361 Journalistinnen und Journalisten sind weltweit wegen ihrer Arbeit in Haft.

Zu dieser Schätzung kommt das Komitee zum Schutz von Journalisten.

Die Schätzung solle ein Alarmsignal sein, so das Komitee.

«Einem Anstieg der Angriffe auf Journalisten geht fast immer ein Anstieg der Angriffe auf andere Freiheiten voraus – die Freiheit, Informationen zu veröffentlichen und zu erhalten, die Freiheit, sich zu versammeln und frei zu bewegen, die Freiheit zu protestieren», erklärt die Geschäftsführerin vom Komitee zum Schutz von Journalisten.

Die meisten Journalistinnen und Journalisten sind gemäss der Nichtregierungsorganisation in China in Haft. Am 1. Dezember seien 50 Journalisten in China in Haft gewesen. Es sei aber wegen der «umfassenden Zensur» schwierig, für China eine exakte Zahl zu ermitteln.

Israel mit vielen inhaftierten Journalisten

Nach China folgen Israel mit 43, Myanmar mit 35 sowie Belarus mit 31 und Russland mit 30 inhaftierten Journalistinnen. Obschon Israel über ein demokratisches Mehrparteiensystem verfügt, landete es auf dieser Liste. Das hängt vor allem mit dem Krieg im Nahen Osten zusammen, so das Komitee zum Schutz von Journalisten. Das Land habe versucht, die Berichterstattung aus den palästinensischen Gebieten zum Schweigen zu bringen.