Legende: Imago/Ales Utouka

Ein tropischer Wirbelsturm entsteht dann, wenn feuchte Luft über der Meeresoberfläche aufsteigt, oben abkühlt und wieder nach unten fällt. Dadurch bildet sich ein veritkaler Wirbel. Dieser beginnt sich, beeinflusst von der Corioliskraft, wie ein Kreisel zu drehen. Die Corioliskraft wiederum tritt dann in Erscheinung, wenn sich ein Objekt in einem rotierenden Bezugssystem – hier also der Wirbel auf der rotierenden Erdkugel – vorwärtsbewegt.

In der frühen Phase der Wirbelbildung können Scherwinde diesen rasch wieder zerstören. Scherwinde wiederum entstehen, wenn die Windgeschwindigkeit am Boden von jener in der Höhe differiert – was dieses Jahr wenig ausgeprägt der Fall ist.

Als Hurrikan-Saison im Nordatlantik gilt der Zeitraum von Anfang Juni bis Ende November.