Legende:

Slobodan Milošević

Der frühere serbische und jugoslawische Präsident war der erste Staatschef seit den Nürnberger Prozessen, der auf der Anklagebank eines Kriegsverbrecher-Tribunals sass. Ihm wurden Kriegsverbrechen in Kosovo und Kroatien zur Last gelegt, in Bosnien zusätzlich Völkermord. Milošević starb 2006, vor Abschluss des Verfahrens, an Herzversagen.

Keystone