Der Europarat – auf Englisch Council of Europe, auf Französisch Conseil de l’Europe – ist eine am 5. Mai 1949 durch den Vertrag von London gegründete europäische internationale Organisation. Dem Europarat gehören 47 Staaten an, darunter auch die Schweiz. Er ist ein Forum für Debatten über allgemeine europäische Fragen und ist nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat (dem Organ der Staats- und Regierungschefs der EU) und dem Rat der Europäischen Union, bekannt als Ministerrat.