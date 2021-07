Zehntausende Menschen, die auf Kubas Strassen «Freiheit» und «Nieder mit der Diktatur» rufen: Das hat es während Jahrzehnten nicht mehr gegeben.

In Miami, wo die weltweit grösste exilkubanische Gemeinde lebt, finden die Protestrufe von der Insel den lautesten Widerhall.

Seit Sonntag finden an verschiedenen Orten der Stadt Unterstützungskundgebungen statt.

An der Calle Ocho, der Hauptstrasse von Little Havanna in Miami: Trotz Gewitter und strömendem Regen haben sich bereits am Nachmittag gut 200 Personen versammelt. «Das kubanische Volk braucht jetzt unsere Unterstützung», sagt Gabriella. Sie ist Präsidentin der «Students for a Free Cuba».

Die kubanische Diktatur muss verschwinden und die Welt muss dabei helfen!

Auch Franco, der auf Kuba geboren wurde, hofft auf Freiheit für sein Vaterland. Wie viele andere demonstriert er bereits seit Sonntag. Mittlerweile ist er heiser. «Die kubanische Diktatur muss verschwinden und die Welt muss dabei helfen!»

Legende: Exil-Kubaner in Little Havanna in Miami bekunden ihre Solidarität mit den regimekritischen Demonstrierenden in Kuba. Matthias Kündig/SRF

Die meisten hier sind unter 30 Jahre alt. Zum Beispiel Laura, deren Grosseltern in den 1960er-Jahren aus Kuba geflüchtet waren. Viele ältere Kubanerinnen und Kubaner in Miami hätten die Hoffnung längst aufgegeben, dass sich auf der Insel etwas ändern könnte, sagt sie.

«Ich bin aber voller Hoffnung und will die Protestierenden in Kuba unterstützen.» Laura ist überzeugt: Es braucht auch ein Eingreifen der US-Regierung.

Sollen die USA eingreifen?

Verschiedene kubanischstämmige Politiker in Miami fordern von Präsident Joe Biden bereits ein militärisches Vorgehen gegen das kubanische Regime. Doch davon will Gabriella von den «Students for a Free Cuba» nichts wissen. «Alles was ich mir wünsche, ist ein freies Kuba. Ich will keine Militärintervention.»

Auch in den nächsten Tagen soll in Miami weiter demonstriert werden für die Freiheit des kubanischen Volkes.