Auch kurz vor Weihnachten sind bei den Protesten der «Gilets Jaunes» in Frankreich wieder Zehntausende auf die Strassen gegangen. Doch es hätten sich weniger Menschen an den Demonstrationen beteiligt als an den vergangenen Wochenenden, berichtet der Radiosender France Info.

In Paris seien über 100 Menschen festgenommen worden, unter ihnen auch der Wortführer der Bewegung, Éric Drouet. Auf den Champs-Élysées, wo es in den vergangenen Wochenenden immer wieder zu Ausschreitungen gekommen war, sei es jedoch weitgehend ruhig geblieben. Insgesamt seien in Paris nur rund 2000 Menschen auf die Strasse gegangen, berichteten französische Medien.

Ausserhalb der Hauptstadt hätten in den Regionen bis zu 40'000 Menschen protestiert, hiess es aus Polizeikreisen. Über 50 Menschen seien ausserhalb von Paris festgenommen worden.

An einer Autobahn-Mautstelle südlich von Perpignan unweit der Grenze zu Spanien kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften, wie France Info berichtete. Bereits am Freitagabend sei in Perpignan ein 36 Jahre alter Autofahrer tödlich verunglückt. Er war auf einen Lastwagen gefahren, der an einer Strassensperre der «Gelbwesten» stand.