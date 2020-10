Legende:

Tausende Anhänger der Opposition sind am Montag in der Hauptstadt Bischkek gegen die Regierung auf die Strasse gegangen. Sie zweifeln das Wahlresultat der Parlamentswahlen vom Sonntag an und sprechen von Wahlmanipulation. Am Abend kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen, als Demonstrierende das Parlament stürmten.

Keystone