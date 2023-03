US-Präsident Joe Biden hat dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu seine Besorgnis über die Situation in Israel mitgeteilt. Das berichtete das Weisse Haus am Montag. Der Sprecher John Kirby sagte, Biden hätte dies «sehr direkt» angesprochen. Allerdings gehe Biden nicht davon aus, dass sich Israel in Richtung eines «Bürgerkriegs» entwickelt, so der Sprecher. Israel habe eine lange demokratische Tradition.