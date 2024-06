Hunderte Demonstrierende stürmen Parlament in Nairobi

Proteste in Kenia

In der kenianischen Hauptstadt Nairobi haben Hunderte Demonstrierende offenbar das Paralment gestürmt.

Teile des Gebäudes wurden in Brand gesetzt und Möbel zerstört, wie mehrere internationale Nachrichtenagenturen berichteten.

Wegen einer Steuerreform gehen die Menschen seit Tagen auf die Strasse.

Fernsehbilder zeigten eingeworfene Fenster und Zerstörungen im Parlamentsgebäude. Im Parlament fand zu diesem Zeitpunkt die dritte Lesung des umstrittenen Steuergesetzes statt. Die Abgeordneten mussten laut Medienberichten durch Kellergänge aus dem Gebäude flüchten.

Legende: Die Polizei setzte am Dienstag zunächst Tränengas gegen die Demonstrierenden in der kenianischen Hauptstadt Nairobi ein. (25.06.24) EPA/DANIEL IRUNGU

Am späten Nachmittag wurde in Nairobi auch die City Hall, das Gebäude der Regionalregierung, in Brand gesetzt und teilweise geplündert, wie Fernsehbilder zeigten. Aus anderen Landesteilen wurde ebenfalls über Plünderungen und brennende Fahrzeuge, aber auch friedliche Demonstrationen berichtet.

Im Parlament stand am Dienstag ein heftig umstrittenes Steuergesetzes zur Abstimmung. Viele Menschen befürchten, dass durch das Gesetz die Lebenshaltungskosten weiter steigen. Auch Kirchen und Wirtschaftsvertreter haben sich gegen das Gesetz ausgesprochen.

Zuvor hat die Polizei gemäss der Nachrichtenagentur AFP mit scharfer Munition auf die Demonstrierenden geschossen, die sich gegen einen Plan der Regierung für neue Steuern wehrten. Nach Angaben der kenianischen Menschenrechtskommission wurde ein Demonstrant tödlich getroffen.

Mindestens drei Menschen erlitten demnach Schussverletzungen. Nach nicht bestätigten Berichten könnte die Zahl der Getöteten noch deutlich höher sein. Teilnehmer der Proteste berichteten in sozialen Medien von acht bis zehn Toten. Offizielle Zahlen gibt es bisher aber nicht. Krankenhäuser und ärztliche Organisationen berichteten über zahlreiche Verletzte.

Tote bei Demonstrationen vergangene Woche Box aufklappen Box zuklappen Die Stimmung in Kenia ist aufgewühlt. Nicht nur, weil viele Menschen befürchten, dass durch das Gesetz die Lebenshaltungskosten weiter steigen. Auch der Tod von zwei jungen Demonstranten vergangene Woche bewegt die Menschen. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Protesten demonstrierte bisher friedlich. Mehrere Menschenrechtsgruppen haben nach den Vorfällen in der vergangenen Woche gegen das harte Vorgehen der Polizei protestiert. Auch Journalisten und Rechtsanwälte waren bei ihrer Arbeit behindert worden.