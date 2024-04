Tote und Vermisste nach heftigen Regenfällen in Südchina

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

In der südchinesischen Provinz Guangdong sind mindestens vier Menschen nach starken Regenfällen ums Leben gekommen.

Sie wurden in der Stadt Zhaoqing, westlich der Metropole Guangzhou, durch den Regen eingeschlossen und später tot aufgefunden.

Zehn Personen gelten noch als vermisst.

In Guangdong hat es in den vergangenen Tagen viel geregnet. Die Provinz ist zwar starke Regenfälle gewohnt, doch fielen diese in den letzten Tagen ungewöhnlich heftig aus.

Viele Ströme im Perlflussdelta schwollen bedrohlich an. Auch in Städten und Dörfern nördlich und südlich von Guangzhou wurden Überschwemmungen gemeldet.

Perflussdelta Box aufklappen Box zuklappen Das Perlflussdelta liegt an der Mündung des Perflusses in der Bucht Zhujiang am Südchinesischen Meer und umfasst Teile der chinesischen Provinz Guangdong sowie der Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macau. Das Perlflussdelta hat sich von einem eher ländlichen Gebiet zur wirtschaftlich stärksten Region Chinas entwickelt und ist mit rund 127 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern eine der am dichtesten besiedelten Regionen des Landes.

Ungefähr 110'000 Bewohner seien an anderen Orten in Sicherheit gebracht worden, teilten die Behörden mit. Mehr als 40 Flüsse und über 60 Messstationen in der Provinz verzeichneten demnach bislang Regenmengen, die über den Alarmwerten lagen.

1 / 6 Legende: In der Provinz Guangdong steigt das Wasser immer höher, die Erde rutscht. Reuters/Tingshu Wang 2 / 6 Legende: Menschen versuchen, sich in Sicherheit zu bringen... Reuters/Tingshu Wang 3 / 6 Legende: ...ihr Leben, Hab und Gut in Sicherheit zu bringen. imago images/VCG 4 / 6 Legende: Rettungskräfte bringen möglichst viele gefährdete Menschen in Sicherheit. imago images/China News Service 5 / 6 Legende: Die Provinz ist extrem dicht besiedelt, die Zahl der Betroffenen entsprechend gross. Keystone/XINHUA/HUANG GUOBAO 6 / 6 Legende: Kein Ende des Regens in Sicht, das Wasser steigt weiter. imago images/VCG

Regen hält an

Auf Fernsehbildern waren Rettungskräfte zu sehen, die bis zur Brust durch die Fluten wateten und ältere Menschen aus ihren Wohnungen brachten. Mit Schlauchbooten fuhren die Helfer durch sonst mit Autos gefüllte Strassen.

In manchen ländlichen Gegenden begruben abrutschende Erdmassen Strassen unter sich. Mehr als 35 Häuser seien bereits eingestürzt, berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.

Der Wetterbehörde zufolge müssen Guangdong, die Nachbarprovinz Guangxi sowie die südostchinesische Provinz Fujian in den kommenden Tagen weiter mit Regen und Stürmen rechnen. Die Behörden warnten vor Überschwemmungen und Erdrutschen. Es galt die dritthöchste Regenwarnstufe «Gelb».

Klimawandel fordert Tribut

China wurden in den vergangenen Jahren verstärkt von schweren Überschwemmungen, verheerenden Dürreperioden und Rekordhitze heimgesucht.

Der vom Menschen verursachte Klimawandel führt dazu, dass extreme Wetterereignisse häufiger und intensiver werden. China ist der weltweit grösste Emittent von Treibhausgasen.