Legende: Eine Nachbildung der sowjetischen Atombombe AN-602 («Zar-Bombe») wurde 2015 in Moskau ausgestellt. REUTERS/Maxim Zmeyev

Am 30. Oktober 1961 wurde auf der nördlich von Russland gelegenen Insel Nowaja Semlja die «Zar-Bombe» gezündet. Die Explosion war 3300 Mal stärker als die «Little Boy»-Bombe und ist damit die stärkste jemals gezündete Kernwaffe, wie Sicherheitsexperte Stephen Herzog an der ETH Zürich auf Anfrage von SRF schreibt. Sie habe dazu beigetragen, Initiativen zur nuklearen Rüstungskontrolle in Gang zu setzen.

Die «Zar-Bombe» gehört zur zweiten Kategorie – «Atombombe in der Atombombe».