In Sudan ist der am Montag festgenommene Premierminister Abdalla Hamdok offenbar wieder nach Hause gebracht worden. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen.

Der entmachtete Hamduk soll zuvor in der Residenz des sudanesischen Militärchefs General Abdel Fattah Al-Burhan festgehalten worden sein.

Der höchste Militärvertreter im nordostafrikanischen Land hatte Anfang Woche die Auflösung der Übergangsregierung verkündet.

Rund um das Haus des Premierministers seien Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, schreiben die Nachrichtenagenturen, die sich auf Militärvertreter berufen. Reuters schreibt zudem, dass auch eine Person aus dem Büro von Hamdok bestätigt habe, dass dieser in sein Haus gebracht worden sei. Es sei jedoch unklar, ob Hamdok unter Hausarrest stehe oder ob er Telefongespräche führen dürfe.

Laut der Nachrichtenagentur AFP kam es in Sudans Hauptstadt Karthum zudem erneut zu Protesten. Sicherheitskräfte hätten Tränengas gegen Personen eingesetzt, die gegen den Putsch demonstriert hätten.

EU droht Putschisten mit Abdrehen des Geldhahns Box aufklappen Box zuklappen Die EU droht den Putschisten mit einem Stopp von Entwicklungshilfezahlungen. Wenn sich an der aktuellen Situation nichts ändere, werde dies schwerwiegende Folgen für das Engagement der EU in dem Land haben, teilte der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell am Dienstagabend im Namen der 27 Mitgliedstaaten mit. Dies schliesse die finanzielle Unterstützung ein.



Konkret forderte die EU die sofortige Freilassung von Ministerpräsident Abdullah Hamduk sowie von anderen rechtswidrig festgesetzten Ministern und Vertretern der Zivilgesellschaft. Zudem wurden die Verhängung des landesweiten Ausnahmezustands sowie die Aussetzung wichtiger Artikel des Verfassungsdokuments und die Auflösung von Verwaltungsorganen verurteilt.



«Dieser Versuch, den Übergang des Sudans zur Demokratie zu untergraben, ist inakzeptabel», heisst es in der Erklärung. «Nach Jahrzehnten autoritärer Herrschaft und repressiver Diktatur muss das legitime Recht des sudanesischen Volkes auf eine bessere Zukunft unter Achtung von Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und Demokratie, einschliesslich der Wahl einer zivilen Regierung, geachtet werden.»





Westliche Regierungen üben harsche Kritik am Putsch Box aufklappen Box zuklappen Eine Sprecherin des Weissen Hauses sagte am Montag, man sei «zutiefst beunruhigt» über die Berichte aus dem Sudan. «Wir lehnen das Vorgehen des Militärs ab und fordern die sofortige Freilassung des Premierministers und anderer, die unter Hausarrest gestellt wurden.» Die USA wollen Nothilfe in Höhe von 700 Millionen US-Dollar aussetzen, die für die Unterstützung des demokratischen Übergangs im Sudan geplant gewesen wären. Auch der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und UNO-Generalsekretär António Guterres verlangten die Freilassung Hamduks. Grossbritannien kritisierte den Putsch scharf. Das Schweizer Aussendepartement EDA äusserte auf Twitter seine tiefe Besorgnis über den «andauernden Militärcoup» und «die Versuche, den Übergang zu einer zivil geführten Demokratie im Sudan zu untergraben». Das EDA rief alle Parteien zum Gewaltverzicht und zum Dialog auf.

Nach dem Putsch im Sudan hat sich der UNO-Sicherheitsrat am Dienstag in einer Dringlichkeitssitzung nicht auf eine gemeinsame Stellungnahme zur Lage im Land einigen können.

China und Russland hätten mit Blick auf einen Entwurf Änderungen gefordert. Aus Sicherheitsratskreisen verlautete nach der Sitzung des mächtigsten UN-Gremiums, die beiden Länder sähen die Vorkommnisse in Khartum nicht als Putsch – den andere Ratsmitglieder als solchen verurteilen wollten. Es werde an einem Kompromiss gearbeitet, der womöglich am Mittwoch stehen könnte.

Militär will Macht nicht mehr teilen

Der höchste Militärvertreter im Sudan, General Abdel Fattah Al-Burhan, hatte am Montag den Sturz der zivilen Regierung verkündet – im ganzen Land wurde der Ausnahmezustand verhängt.

In einer ersten Ansprache sagte Al-Burhan zum Putsch, man habe mit diesem einen Bürgerkrieg vermeiden wollen. Mehr als einmal habe man versucht, mit den politischen Kräften eine Lösung zu finden. Nachdem dieser Dialog gescheitert sei, habe man sich zu der Machtübernahme entschlossen, so der Militärchef. Das Ziel sei es aber weiterhin, das Land zu einer demokratischen Ordnung zu führen und die Macht an eine gewählte, zivile Regierung zu übergeben.

EDA rät von Reisen in den Sudan ab Box aufklappen Box zuklappen Das Schweizer Aussendepartement EDA hat am Dienstag seine Reisehinweise angepasst und rät von touristischen sowie nicht dringenden Reisen ins ostafrikanische Land ab. Die Lage sei laut EDA unübersichtlich und angespannt. Die Empfehlung, auf Reisen nach Sudan möglichst zu verzichten, gelte «bis zur Klärung der Lage».



Wer dennoch zwingend in den Sudan reisen muss, soll laut EDA vor und während der Reise via Medien und lokale Kontaktleute Informationen einholen und vorgängig die Sicherheitslage am Zielort abklären.

Nach Einschätzung der Vereinten Nationen hat das Militär die Kontrolle über die Hauptstadt Khartum übernommen. Der Flughafen, Brücken und das Staatsfernsehen seien in der Hand der Streitkräfte und die Eingänge in die Stadt versperrt. Nach einem längeren Unterbruch funktionieren seit Dienstagabend Internet und Telefon wieder.

Der Sudan Box aufklappen Box zuklappen Die Republik Sudan ist mit einer Fläche von mehr als 1.8 Millionen Quadratkilometern der drittgrösste Flächenstaat des afrikanischen Kontinents. Von den 43.8 Millionen Einwohnern lebt über ein Fünftel in der Hauptstadtregion um Khartum.



Die Republik Sudan ist seit dem 1. Januar 1956 unabhängig vom Vereinigten Königreich. Seit dem Referendum vom 9. Juli 2011 ist der Südsudan vom Sudan unabhängig. Amtssprachen im Sudan sind Englisch und Arabisch.



Aufruf zum zivilen Widerstand

Ein dpa-Reporter vor Ort beobachtete, dass tausende Demonstranten auf den Strassen Khartums gegen die Übernahme der Regierung durch die Armee demonstrierten. Nach Angaben von Ärzten soll es bei Protesten mindestens zwei Tote und rund 80 Verletzte gegeben haben.

Das Büro Hamduks forderte auf der Facebook-Seite des Informationsministeriums die sofortige Freilassung des festgesetzten Regierungschefs. Ärzte und Mitarbeiter der Ministerien, Verwaltung und Zentralbank haben derweil zum zivilen Widerstand durch einen Generalstreik aufgerufen.

Man werde sich aus allen Krankenhäusern des Landes zurückziehen und nur noch Notfälle behandeln, kündigte der Ärzteverband Sudan Doctors Central Committee in der Nacht zum Dienstag auf seiner Facebook-Seite an. Aus den Militärspitälern werde man sich komplett zurückziehen, hiess es weiter.

Seit Monaten kommt es im Sudan immer wieder zu Protesten von Menschen, die politische und wirtschaftliche Reformen fordern. Hinweise auf einen Putsch hatten sich am frühen Montagmorgen verdichtet.