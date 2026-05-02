Im Fall des Erpressungsversuchs gegen den Babykosthersteller Hipp haben die österreichischen Ermittler einen Verdächtigen festgenommen.

Es handle sich um einen 39-jährigen Mann, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt der Deutschen Presse-Agentur mitteilt.

Details zum Festnahmeort oder zur Herkunft des Mannes nennt die Landespolizeidirektion Burgenland aus ermittlungstaktischen Gründen bislang nicht.

Mit Rattengift in Babynahrung hatte ein Unbekannter versucht, den deutschen Babykosthersteller zu erpressen.

In Österreich, Tschechien und der Slowakei wurden laut Polizei insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser mit Rattengift entdeckt. In einem in Österreich sichergestellten 190-Gramm-Gläschen «Karotten mit Kartoffeln» fanden die Ermittler insgesamt 15 Mikrogramm Rattengift.

Ein weiteres Glas wird im österreichischen Burgenland noch gesucht. In der Schweiz waren keine Hipp-Produkte betroffen, erklärte ein Sprecher des Unternehmens Mitte April.