Wenn die veraltete internationale Raumstation ISS wie geplant in den kommenden Jahren ihren Dienst einstellt, wäre China danach die einzige Nation, die einen ständigen Aussenposten im Weltraum betreibt. Wegen der Bedenken der USA war China nicht eingeladen worden, an der internationalen Raumstation mitzuwirken.

Chinas Raumstation, die am Ende «Tiangong» (Himmelspalast) heissen soll, wird weniger als halb so gross sein wie die ISS. «Himmelspalast» sei eher mit der früheren russischen Raumstation «Mir» vergleichbar, sagen Experten. Zwar wurde die ISS schon als zu gross kritisiert, doch biete Grösse mehr Raum für Forschung, für Astronauten und mehr Sicherheit in Notfällen.

Neben wissenschaftlichen Versuchen in Schwerelosigkeit, im Vakuum und unter Strahlung bietet «Tiangong» dem chinesischen Raumfahrtprogramm neue Möglichkeiten, um die nötigen Voraussetzungen für weitere Missionen in die Tiefen des Weltalls zu erfüllen.