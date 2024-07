Rechtsextreme in Deutschland

Polizeikräfte haben am frühen Dienstagmorgen in den vier deutschen Bundesländern Brandenburg, Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt Räumlichkeiten des als rechtsextremistisch eingestuften Magazins «Compact» durchsucht. Innenministerin Nancy Faeser will mit der Aktion nach eigenen Angaben gegen «geistige Brandstifter» vorgehen. Die Zeitschrift «Compact» sowie die Conspect Film GmbH wurden verboten.

Ziel der Razzia sei die Beschlagnahmung von Vermögenswerten und Beweismitteln gewesen, schreibt das Ministerium. Betroffen waren die Räumlichkeiten der Organisation sowie Wohnungen führender Akteure, der Geschäftsführung sowie von Anteilseignern. Darunter war ein Haus im brandenburgischen Falkensee, dessen Adresse im Impressum des Magazins erscheint.

Im Visier: Jürgen Elsässer

Innenmninisterin Faeser bezeichnet «Compact» als «ein zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene» und betont: Dieses Magazin hetzt auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie.»

Legende: «Compact»-Chefredaktor Jürgen Elsässer bringt seine Zuhörer bei Veranstaltungen mit Sprüchen wie «Ami go home und Freundschaft mit Russland» zum Johlen. In seinem Online-Shop ist auch eine Münze mit dem Konterfei des Thüringer AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke erhältlich. Imago/Zuma Wire/Sachelle Babbar

Bereits 2022 urteilte der Verfassungsschutz, das von Chefredakteur Jürgen Elsässer geleitete Magazin trage «als multimediales Unternehmen demokratiefeindliche und menschenwürdewidrige Positionen in die Gesellschaft». Die führenden Akteure des Magazins unterhalten Kontakte zu wichtigen Akteuren der sogenannten Neuen Rechten.