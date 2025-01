Wer in Suchmaschinen nach irgendetwas sucht, stösst fast immer auf einen Wikipedia-Beitrag, meist befindet er sich ganz oben in den Suchergebnissen. Das Onlinelexikon ist eine der wichtigsten Plattformen für freies Wissen; tausende Freiwillige erstellen Beiträge. Als «kollektives Wissen» beschreibt Daniel Laufer die Plattform. Der Investigativjournalist spricht gar von der wichtigsten Webseite unserer Demokratie.

Doch in den 2000er-Jahren wurde diese Schwarmintelligenz attackiert. Damals sollen Rechtsextreme Wikipedia genutzt haben, um Informationen gezielt zu manipulieren. In einem ARD-Podcast untersuchen Laufer und seine Kollegen diesen Fall.

Die Geschichte umschreiben

Von spätestens 2005 bis mindestens 2010 haben Rechtsxextreme versucht, Artikel der deutschen Geschichte umzuschreiben. Die Gruppe nannte sich «Rosa-Liebknecht-Sockenpuppenzoo». Mit über 700 Fakeprofilen hätten sie mehr als 20'000 Bearbeitungen vorgenommen, so Laufer. Ziel war es beispielsweise, den Holocaust zu verharmlosen, die deutsche Verantwortung am Zweiten Weltkrieg umzudeuten und Artikel im Sinne ihrer ideologischen Agenda zu verändern.

Warum Sockenpuppen? Box aufklappen Box zuklappen Die Idee der Sockenpuppen stammt von der Vorstellung, dass man sich Socken über die Hände oder Finger stülpt, um mehrere Puppen darzustellen. Im Zusammenhang mit dem «Rosa-Liebknecht-Sockenpuppenzoo» sind die Sockenpuppen Fakeprofile, die genutzt werden, um eine falsche Identität vorzutäuschen. So können viele verschiedene Stimmen entstehen, die aber in Wahrheit von einer Person oder einer Gruppe stammen. Diese Technik haben die Rechtsextremen genutzt, um zum Beispiel Diskussionen zu manipulieren – ein Scheintheater. Oder wie es Wikipedia beschreibt: Sockenpuppe (Netzkultur): Als Sockenpuppe (englisch sockpuppet, auch Fakeaccount, Zweitaccount, Multiaccount oder Doppelnick; Plural auch Mehrfachkonten) bezeichnet man im Netzjargon ein zusätzliches Benutzerkonto, das aus verschiedenen Gründen angelegt wurde.

Bei Wikipedia entstehen viele Inhalte in Zusammenarbeit. Eine Person macht einen Änderungsvorschlag, eine weitere Person gibt ein Feedback, Änderungen werden schliesslich vorgenommen.

Die Rechtsextremen haben während rund fünf Jahren dieses System ausgenutzt: «Die Gruppe hat mit Fakeaccounts eine Mehrheitsmeinung vorgetäuscht. Sie haben in Diskussionen so getan, als sei eine abseitige Position gar nicht so abseitig. Die Community musste sich dann mit diesen vermeintlich vernünftigen Meinungen auseinandersetzen.» Durch die simulierten Mehrheiten oder Scheindebatten wurde die Community zu «Kompromissen» gezwungen.

Ein Beispiel: Aus einem Nazi-Opfer wird ein Täter Box aufklappen Box zuklappen Im Podcast der ARD erläutern die Hosts anhand des Wikipedia-Eintrags zum Widerstandskämpfer Georg Elser die Einflussnahme der Gruppe. Elser wurde von der Schutzstaffel (SS) hingerichtet – heimlich und ohne Gerichtsurteil. Er ist damit ein SS-Opfer. Aber der «Sockenpuppenzoo» hat das Wort «NS-Opfer» im Eintrag abgeändert in «Mörder».

Im Jahr 2007 kamen Wikipedianerinnen und Wikipedianer dem Angriff langsam auf die Schliche. Wenige Nutzerinnen und Nutzer auf Wikipedia können auf Anträge aus der Community hin technische Abfragen vornehmen und beispielsweise die IP-Adresse abfragen. So konnten über Jahre hinweg Verbindungen zwischen den Profilen entdeckt werden.

Das ging bis 2010. Dann schien der Spuk vorbei. «Es ist allerdings nicht gesagt, dass die Geschichte dann tatsächlich zu Ende war», sagt Daniel Laufer. Denn es sei nicht klar, warum sie aufgehört haben. «Vielleicht haben sie einen anderen Weg gefunden, das fortzusetzen.»

Gefährdung durch sinkende Nutzerzahlen

Angehörige der Wikipedia-Community haben damals viel Zeit investiert, um diesen Angriff abzuwehren. Allerdings lagen die aktiven Nutzerzahlen in der deutschsprachigen Wikipedia laut Journalist Laufer damals bei rund 10'000 – heute sind es noch etwa 6000.

«Das legt die Frage nahe, was wäre, wenn heute jemand versuchen würde, in diesem Umfang so einen Angriff vorzunehmen? Hätte der heute mehr Erfolg? Oder würden die bestehenden Schutzmassnahmen halten?», so Laufer.

Legende: Sockenpuppen als Symbol für Fakeprofile: Die Wikipedia-Community hat sich verteidigt und falsche Informationen korrigiert und so Desinformation abgewehrt. imago images/imageBROKER/Ingeborg Knol

Wie anfällig Wikipedia heute für Desinformation ist, kann Daniel Laufer nicht konkret beantworten. Ihm seien jedoch nur Einzelfälle bekannt, keine Angriffe in der Dimension der Sockenpuppen. Klar sei: «Je stabiler die Community ist, desto besser ist die Wikipedia aufgestellt.»