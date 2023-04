Der Mitbegründer der rechtsextremen Partei Front National in Frankreich, Jean-Marie Le Pen, musste wegen eines medizinischen Notfalls in Spitalbehandlung gebracht werden.

Jean-Marie Le Pen führte die Partei fast vier Jahrzehnte und baute sie von einer rechten Splittergruppe zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft auf.

Le Pen erreichte 2002 die Stichwahl der französischen Präsidentschaftswahlen. Er konnte sich damals nicht gegen den damals amtierenden Präsidenten Jacques Chirac durchsetzen.

Der 94-Jährige habe am Samstag in seinem Haus in Rueil-Malmaison plötzlich über starke Erschöpfung geklagt, schrieb das Wochenmagazin «Le Point». Grund dafür seien möglicherweise Herzprobleme, hiess es unter Berufung auf einen Freund des Politikveterans und andere Quellen, die nicht namentlich genannt wurden.

Trotz seines hohen Alters und bereits vor Jahren erfolgten Rückzugs aus der aktiven Politik geniesst Jean-Marie Le Pen noch immer Einfluss in der französischen Rechten.

Aus der Partei ausgeschlossen Box aufklappen Box zuklappen Le Pens Tochter, Marine Le Pen übernahm die Parteiführung des Front National 2011. Die Partei schloss Jean-Marie Le Pen schliesslich 2015 aus, nachdem er die Ermordung von Juden in Gaskammern durch die Nazis mehrmals als «Detail der Geschichte» des Zweiten Weltkriegs verharmlost hatte.

Seine Tochter Marine Le Pen übernahm 2011 die Parteiführung von ihm und versucht seitdem, die Partei durch gemässigteres Auftreten in Wählerschichten der bürgerlichen Rechten und der Mitte wählbar zu machen. 2017 liess Marine Le Pen die Partei zu Rassemblement National umbenennen.