Bei der Präsidentschaftswahl in Costa Rica hat die Regierungskandidatin Laura Fernández im ersten Wahlgang bereits gesiegt.

Nach der Auszählung von 80 Prozent der Stimmen kam sie auf mehr als 49 Prozent, wie die Wahlbehörde mitteilte.

Gegner Alvaro Ramos hat seine Niederlage bereits eingestanden.

Ihre Partei Souveränes Volk dürfte künftig die Mehrheit im Parlament stellen.

Damit hat Laura Fernández die für einen Sieg in der ersten Runde nötige Hürde von 40 Prozent deutlich übersprungen. Sie lag klar vor ihrem stärksten Konkurrenten, Wirtschaftswissenschaftler Alvaro Ramos. Der Kandidat der Nationalen Befreiungspartei (BLN) erreichte rund 33 Prozent. Insgesamt stellten sich 20 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl.

Wunschkandidatin des Präsidenten

Laura Fernández trat für die konservative, rechtsgerichtete Partei Souveränes Volk (PPSO) an. Die 39-jährige Politologin ist die Wunschkandidatin des amtierenden rechtspopulistischen Präsidenten Rodrigo Chaves. Fernández hatte im Wahlkampf versprochen, dessen harte Sicherheitspolitik und seinen Anti-Establishment-Kurs fortzusetzen.

Legende: Hochrechnungen zufolge dürfte Fernández’ Partei künftig rund 30 der 57 Sitze im Parlament besetzen und damit über eine Mehrheit verfügen. Bislang waren es acht. Reuters/Raquel Cunha (01.02.2026)

Bereits in Umfragen vor der Abstimmung hatte Fernández mit gut 40 Prozent klar vor ihren Konkurrenten gelegen. Chaves selbst durfte nicht erneut kandidieren, da die Verfassung eine direkte Wiederwahl verbietet. Er ist jedoch trotz einer auf einen Rekordwert gestiegenen Mordrate und mehrerer Korruptionsermittlungen in der Bevölkerung weiterhin beliebt.

Fernández hat angekündigt, Chaves in ihre Regierung einzubeziehen. Hochrechnungen zufolge dürfte ihre Partei künftig 30 der 57 Sitze im Parlament stellen und damit über eine Mehrheit verfügen. Bislang waren es acht.