US-Präsident Donald Trump hat sich in seiner «State of the Union»-Rede an das Volk gewandt.

Dabei ging es um die US-Wahlen 2020 – und eine vermeintliche Einmischung Chinas.

So wirft der US-Präsident China einen beispiellosen Diebstahl von Wählerdaten vor.

China habe über mehrere Jahre hinweg – beginnend im Wahlzyklus 2020 – den wohl «grössten Diebstahl von Wahldaten in der Geschichte» begangen, sagte Trump in Washington. Dieser Vorfall habe dazu geführt, dass China 220 Millionen US-Wählerdaten in seinen Besitz gebracht habe. Ein Datenverlust, der einen «beispiellosen Albtraum für die Wahlsicherheit» darstelle, so Trump.

Legende: Reuters/Kylie Cooper

Geheimdiensterkenntnissen zufolge habe China für dieses Vorhaben eine spezielle Einheit zur Datenauswertung abgestellt, so Trump weiter. Er kündigte an, bislang als geheim eingestufte Dokumente zu veröffentlichen. Diese sollen belegen, dass die US-Systeme zur Stimmenauszählung anfällig für Eingriffe durch China und Russland seien.

Trump und die US-Wahlen 2020

Trump habe «wirklich grosse Neuigkeiten», hiess es zuvor in Medienberichten. Was der Themenschwerpunkt sein könnte, war im Vorfeld unklar. Nachrichtenagenturen und Medien berichteten jedoch bereits, dass Trumps verlorene Präsidentschaftswahl 2020 Thema sein und er Verschwörungserzählungen aufgreifen könnte.

Trump gesteht seine Niederlage gegen Biden bis heute nicht ein. Er und viele seiner Verbündeten haben immer wieder das Narrativ bedient, dass es Betrug bei der Wahl gegeben habe. Dabei ist das längst und vielfach widerlegt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump eine solche Ansprache an die Bevölkerung hält.