Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt am Samstag seinen US-Kollegen Joe Biden als Staatsgast in Paris. Nach einer offiziellen Begrüssungszeremonie ist ein bilaterales Gespräch der beiden im Amtssitz Macrons geplant, im Anschluss wollen Biden und Macron vor die Presse treten. Für den Abend ist ein Staatsbankett angesetzt. Offizielle Staatsbesuche werden von besonderem protokollarischen Pomp begleitet, anders als reguläre Arbeitsbesuche.

Der US-Präsident ist derzeit zu einem mehrtägigen Besuch in Frankreich. Er kam bereits am Mittwoch dort an und nahm unter anderem am Donnerstag in der Normandie an Feierlichkeiten zur Landung alliierter Truppen vor 80 Jahren teil.