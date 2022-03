Auch die Corona-Pandemie war Thema in Bidens Rede. Hier wartete der US-Präsident mit einer Neuigkeit auf: Amerikaner, die in einer Apotheke positiv auf Covid-19 getestet werden, sollen noch vor Ort kostenfrei das antivirale Medikament Paxlovid des US-Pharmaherstellers Pfizer erhalten. Die Pille von Pfizer verringert die Wahrscheinlichkeit, wegen Corona im Krankenhaus behandelt werden zu müssen, um 90 Prozent.



Ausserdem kündigte Biden an, schärfer gegen Betrüger vorzugehen, die unrechtmässig Corona-Hilfen erhalten haben. «Wir werden die Kriminellen verfolgen, die in der Nacht Milliarden von Hilfsgeldern gestohlen haben, die für kleine Unternehmen und Millionen von Amerikanern bestimmt waren», sagte er. Dazu solle es im Justizministerium bald einen Chef-Staatsanwalt für Pandemiebetrug geben.