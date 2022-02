Inhalt

Ukraine-Konflikt - Truppenverlegungen und neue Sanktionen – Biden wird deutlicher

Am Abend hat der US-Präsident auf die jüngste Eskalation in der Ukraine-Krise reagiert. In einer Rede im Weissen Haus bezeichnete er die jügsten Schritte Russlands als Beginn der Invasion der Ukraine. Er kündigte Truppenverlegungen an und verhängte neue Finanzsanktionen.