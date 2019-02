Legende: Video «Wir führen konstruktive Gespräche in Afghanistan» abspielen. Laufzeit 00:26 Minuten.

US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede zur Lage der Nation den Kongress zur parteiübergreifenden Zusammenarbeit aufgerufen.

Die Politik der Rache und Vergeltung müsse einer Politik von Kooperation und Kompromiss weichen; der jahrelange politische Stillstand müsse ein Ende haben.

Sein Programm sei weder eines der Republikaner noch eines der Demokraten. «Es ist das Programm des amerikanischen Volkes», sagte Trump weiter.

«Zusammen können wir Jahrzehnte des politischen Patts aufbrechen. Wir können Differenzen überwinden, alte Wunden heilen, neue Koalitionen schmieden und neue Lösungen finden», so Trump.

Zur Sicherheit: Energieminister bleibt Rede fern Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der US-Energieminister Rick Perry musste Präsident Donald Trumps Rede zur Lage der Nation fernbleiben.

So soll für den Fall eines Unglücks oder Anschlags sichergestellt werden, dass die US-Regierung fortbesteht.

Das Prinzip heisst «designated survivor» («designierter Überlebender») und ist aus der gleichnamigen Fernsehserie mit Kiefer Sutherland bekannt.

Dieser spielt darin einen Wohnungsbauminister, der am Abend der Rede zur Lage der Nation einen Anschlag überlebt und deswegen US-Präsident wird.

«Mauern funktionieren»

Trump warb zudem für die von ihm geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko. «Ich bekomme sie gebaut», sagte er. Er plädierte für ein neues Einwanderungssystem, das sicher und modern sei. Bei illegaler Einwanderung handele es sich um eine Staatskrise, erläuterte Trump.

Den nationalen Notstand, um bei der Finanzierung den Kongress umgehen zu können, rief der US-Präsident jedoch nicht aus.

Bei seinem Vorhaben handele es sich nicht nur um eine einfache Betonmauer, sondern eine kluge, strategische Stahlbarriere, durch die man schauen könne. Sie werde gebaut. Er habe dem Kongress einen neuen Vorschlag unterbreitet.

Trump warnte die Demokraten zudem davor, mit unsinnigen parteiischen Untersuchungen, die US-Wirtschaft in Gefahr zu bringen. «Ein Wirtschaftswunder findet in den USA statt», so Trump. Nur dumme Kriege und Politik oder parteiische Ermittlungen könnten das aufhalten.

Demokratinnen trugen weiss Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legende: keystone Die Top-Demokratin Nancy Pelosi und viele weitere Frauen haben sich zur Rede von US-Präsident Donald Trump weiss gekleidet.

Das gilt als Symbol, das an die Suffragetten-Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA erinnert.

Damals protestierten Frauen in weisser Kleidung für ein flächendeckendes Frauenwahlrecht.

Neben Pelosi, die bei der Rede hinter Trump sitzen wird, erschienen zahlreiche andere Politikerinnen der Demokraten und auch Trumps Tochter Tiffany in weisser Kleidung.

Ob letztere damit ein bewusstes Signal setzen wollte, blieb unklar.

Und er kündigte an, dass er sich am 27. und 28. Februar mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un treffen werde. Der Gipfel wird in Vietnam stattfinden.

