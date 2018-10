Sollte das Abkommen tatsächlich platzen, wäre die Normalisierung des Verhältnisses der beiden Nachbarländer Griechenland und Mazedonien zu Ende, bevor sie begonnen hat, und die Region wäre so instabil wie zuvor. Und dies trotz denkbar günstiger Umstände, einer linken Regierung in Griechenland und einer sozialdemokratischen Regierung in Mazedonien. «Sollten in Zukunft wieder konservative oder nationalistische Parteien in beiden Ländern an die Macht kommen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man sich näherkommt», sagt Rodothea Seralidou, Journalistin in Athen. Das Problem für Mazedonien: Ohne Schlichtung kann es weder der Nato noch der EU beitreten. Für Griechenland wäre es aber auch wichtig. «Das Land könnte mit einer guten Beziehung zum Nachbarland eine wichtigere Rolle in der Region spielen – auch was die Stabilität angeht.» Das gehe aber nicht, solange sich Athen gegen den Fortschritt in Mazedonien stelle, so Seralidou.