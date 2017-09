EU-Gipfel in Tallinn 1:12 min, aus Tagesschau vom 28.9.2017

Vor dem informellen EU-Gipfel zur Digitalisierung trafen sich Angela Merkel und Emmanuel Macron zu bilateralen Gesprächen über die Zukunft der EU.

Merkel äusserte sich erstmals persönlich zu den Reformvorschlägen von Macron als «gute Grundlage für die weitere Zusammenarbeit».

Auch die französische Seite zeigte sich willens, an den Reformen gemeinsam zu arbeiten.

Bei der Weiterentwicklung der Eurozone müsse man aber noch «im Detail darüber sprechen», sagte Merkel.

Am Freitag findet in Tallinn ein informeller EU-Gipfel zur Digitalisierung statt. Vor dem Gipfel trafen sich die EU-Staats- und Regierungschefs bereits am Donnerstagabend in Estlands Hauptstadt. Ein Mann steht klar im Mittelpunkt: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Er nutzt die Gelegenheit, für seine Pläne zu einer Reform der EU zu werben.

Macron hatte am Dienstag in einer Rede eine Neuordnung Europas gefordert und dafür einen Fahrplan bis 2024 präsentiert. Unter anderem schlägt er einen eigenen Finanzhaushalt und einen Finanzminister für die Eurozone vor.

Hohe Übereinstimmung

Vor einem gemeinsamen Abendessen der Staats- und Regierungschefs trafen sich Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem bilateralen Gespräch.

Merkel äusserte sich anschliessend erstmals öffentlich zu den Vorschlägen Macrons. Es gebe ein «Höchstmass an Übereinstimmung zwischen Deutschland und Frankreich», sagte sie. «Ich sehe jedenfalls eine gute Grundlage in der Rede des französischen Präsidenten, intensiv zwischen Deutschland und Frankreich weiterzuarbeiten.»

Auch die Reformideen, die EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Mitte September im Europäischen Parlament vortrug, begrüsste Merkel grundsätzlich. «Das Ganze gibt der Entwicklung einen guten Impuls». Macron wie Juncker hätten «wichtige Bausteine» für die Zukunft Europas geliefert.

Juncker, der ebenfalls am Gipfel-Abendessen teilnimmt, sieht das Zeitfenster für Reformen bis zur Europawahl im Frühjahr 2019.

Hohe Übereinstimmung – aber «die Details»

«Ausgesprochen positiv» sieht Merkel die Vorschläge Macrons zum Ausbau einer gemeinsamen Verteidigungs- und Migrationspolitik. Ziel seien gemeinsame europäische Asylverfahren. Bei den Gemeinsamkeiten in der Aussenpolitik sehe sie noch Handlungsbedarf, fügte sie hinzu.

Zu den Vorschlägen Macrons zur Weiterentwicklung der Eurozone äusserte sich Merkel dagegen vorsichtiger. «Da muss man im Detail darüber sprechen.»

Auch die französische Seite äusserte sich nach einem Gespräch zwischen Merkel und Macron positiv: «Beide sind fest entschlossen, an Reformen gemeinsam zu arbeiten, auch wenn es Differenzen in einigen Punkten gibt», hiess es in französischen Delegationskreisen. Bezüglich der Eurozone werde dies «natürlich kein einfaches Thema für eine gewisse Anzahl unserer Partner», sagte ein französischer Regierungsvertreter.

Die Kanzlerin kündigte an, Deutschland werde sich auch «noch mit eigenen Elementen» in die Diskussion der Eurozone einbringen. Sie verwies dabei auf den Ausbau des Euro-Rettungsfonds (ESM) zu einem Europäischen Währungsfonds (EWS).

Sebastian Ramspeck zu den Vorstellungen Macrons

SRF-Korrespondent Sebastian Ramspeck schildert den Eindruck vom Vorab-Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs: «Macron wird am EU-Gipfel ein wenig gesehen wie der neue, hochmotivierte und übereifrige Mitarbeiter.»

Es gebe durchaus Vorschläge von ihm, die Chancen auf Verwirklichung hätten, wie etwa die engere militärische Zusammenarbeit.

«Es gibt aber auch viel Skepsis und Ablehnung etwa von Deutschland mit der Befürchtung, dass es am Ende vor allem mehr kosten wird.» Und es sei auch klarer Widerstand von Ländern wie Ungarn oder Polen zu erwarten. «Sie sind ganz grundsätzlich dagegen, dass zusätzliche Kompetenzen auf die Ebene der EU verlagert werden.»